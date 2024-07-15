Трамп назвал ликвидацию стрелка с первой попытки фантастической работой спецслужб

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Американская Секретная служба проделала фантастическую работу, сумев ликвидировать стрелка с первой попытки. Таким мнением поделился экс-президент США Дональд Трамп, комментируя покушение на свою жизнь, сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью политика для газеты New York Post.

Кроме того, кандидат в лидеры Штатов рассказал, что врач назвал чудом произошедшее.

"Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть", – подчеркнул политик.

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Впервые после покушения Трамп появился на публике 14 июля. Он спустился по трапу самолета после прибытия в Нью Джерси и помахал рукой журналистам. Там его встречала личная охрана и вооруженный сотрудник Секретной службы.