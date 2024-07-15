CNN: стрелявшего в Трампа правоохранители восприняли как угрозу еще до митинга

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Американские силовики расценивали стрелявшего в экс-президента Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала митинга. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным", – указано в сообщении.

В материале указано, что сотрудники правоохранительных органов сообщили по радио о необходимости присматривать за мужчиной, эту информацию впоследствии получила и Секретная служба.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Согласно последним данным, еще двое были тяжело ранены.

Трамп появился на публике впервые после покушения 14 июля. Он спустился по трапу самолета после прибытия в Нью Джерси и помахал рукой журналистам. Там его встречала личная охрана и вооруженный сотрудник Секретной службы.