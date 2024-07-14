Кремль осудил покушение на Трампа

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявив, что Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

При этом, как сообщил Песков, в России не предполагают, что покушение на Трампа организовали представители действующей властью США. Однако он уточнил, что еще с самого начала жизнь экс-президента США была в опасности.

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", – объяснил Песков.

Он также указал на то, что атмосфера, созданная действующей администрацией США вокруг Трампа, спровоцировала нападение на него.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что легитимность итогов будущих выборов президента США является делом Штатов, поэтому Россия в это не планирует вмешиваться.

Кроме того, по словам Пескова, Владимир Путин не собирается созваниваться с Трампом после инцидента с покушением. Но он заявил, что Россия выражает искренние соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого происшествия.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Федеральное бюро расследований США установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания, который сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Двое человек также были тяжело ранены.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.

