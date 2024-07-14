Сенатор Климов не исключил начала мировой войны после покушения на Трампа

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После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа может начаться новая мировая война, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя возможные последствия этого инцидента.

Однако ситуация не повлечет за собой стратегических изменений в политике США, подчеркнул парламентарий.

"Но набор случайностей способен сработать столь жестко, что может начаться мировая война. Первая мировая война, напомню, тоже была предопределена цепочкой случайностей", – цитирует Климова "Парламентская газета".

Он также отметил, что на фоне политического обострения, к которому привело покушение на экс-президента Штатов, возрасла вероятность "необдуманных шагов" со стороны тех, кто "обладает реальными рычагами власти в мире".

Стрельба произошла в ходе выступления Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Произошедшее уже прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. При этом, по его словам, в России не считают, что покушение на Трампа организовали представители действующей власти США.