Симоньян сравнила покушение на Трампа с сериалом

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Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого закончилась фантазия. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

По ее словам, сценаристы повторяют сюжет из серии в серию.

"Но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть", – добавила она.

Симоньян также вспомнила Ли Харви Освальда, который застрелил в 1963 году президента США Джона Кэннеди. Как она утверждает, к этому методу сценаристы прибегают только, когда другие способы "избавиться от неудобного президента" не помогают.

Стрельба произошла в ночь на 14 июля на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Спустя пару минут после начала речи экс-президента США раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировала Секретная служба США. Злоумышленник успел сделать несколько выстрелов, из-за чего погиб один человек, находившийся на митинге. Двое также были тяжело ранены.

Источники в полиции США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.

