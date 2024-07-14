Власти США пока не готовы сказать, были ли допущены ошибки при охране Трампа

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Власти США пока не могут с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, на которого было совершено покушение на митинге в Пенсильвании. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований США Кевин Роджек, передает ТАСС.

"На самом деле на этом этапе мы не будем давать таких оценок. Проводится расследование. Многое предстоит сделать в его рамках, чтобы дать оценки относительно того, какие были провалы и были ли", – заявил он.

Роджек подчеркнул, что на данный момент ведомство не может давать комментариев насчет этого. Он также заявил, что последствия стрельбы на митинге Трампа могли быть еще более серьезными.

На данный момент правоохранители не считают, что по данному делу существуют дополнительные угрозы, так как злоумышленник, скорее всего, действовал в одиночку.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Двое человек также были тяжело ранены.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.