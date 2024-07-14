Мелания Трамп призвала американцев воссоединиться после покушения на мужа

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Соединенные Штаты Америки должны воссоединиться после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, заявила его жена Мелания в социальной сети X.

"Когда я увидела, как в моего мужа попала та ужасная пуля, я поняла, что моя жизнь была на грани разрушительных перемен", – написала она.

Супруга кандидата в президенты Штатов выразила благодарность агентам Секретной службы США и сотрудникам правоохранительных органов, "которые рисковали собственной жизнью", стремясь защитить Трампа.

В своей публикации Мелания также обратилась к американской нации с призывом "подняться над язвительностью и простодушными идеями, которые разжигают насилие".

Стрельба произошла в ходе выступления Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Трамп появился на публике впервые после покушения 14 июля. Он спустился по трапу самолета после прибытия в Нью Джерси и помахал рукой журналистам. Там его встречала личная охрана и вооруженный сотрудник Секретной службы.