ФБР заявило об отсутствии указаний на психические заболевания у покушавшегося на Трампа

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Правоохранители Соединенных Штатов Америки не обнаружили указаний на то, что подозреваемый в покушении на экс-президента страны Дональда Трампа мог страдать от психических заболеваний, заявил спецагент ФБР Кевин Роджак.

"Наша информация указывает, что стрелявший работал в одиночку. Нет указаний на его принадлежность к какой-либо идеологии", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В свою очередь директор ФБР Кристофер Рэй подчеркнул, что в настоящий момент угроза для Трампа отсутствует.

Ведомство продолжает работать с федеральными и местными правоохранительными структурами, чтобы убедиться в этом, подчеркнул он. По его словам, американские правоохранители разберутся в случившемся.

Ранее президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту Трампа и перепроверить меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев.

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.