Байден поручил Секретной службе полностью защитить Трампа после покушения

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Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту экс-лидера страны Дональда Трампа после попытки покушения на него. Об этом действующий глава государства рассказал в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.

Американский президент также отметил, что еще одним его поручением ведомству стала полная и независимая проверка мер по обеспечению безопасности, предпринятых на митинге, в ходе которого и было совершено нападение.

"Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", –заявил Байден.

Кроме того, по поручению президента Секретная служба должна будет перепроверить меры безопасности на предстоящем съезде республиканцев.

В ходе этого мероприятия представители партии собираются номинировать Трампа кандидатом в президенты. Съезд запланирован на 15–18 июля и состоится в штате Висконсин.

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.