Военный эксперт Подоляка: Трампа спас от смерти резкий поворот головы

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Бывший президент США Дональд Трамп смог избежать смерти благодаря резкому повороту головы, счел военный эксперт Юрий Подоляка.

Таким образом он высказался по поводу покушения, совершенного на экс-лидера Америки.

"Если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной (по уху) траектория пули была бы точно в голову", – подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.

Кроме того, Подоляка заявил о своем удивлении в связи с тем, что американские спецслужбы могли допустить подобную оплошность.

Стрельба произошла в ходе выступления Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Комментируя вопрос о возможных последствиях случившегося, сенатор Андрей Климов заявил, что покушение на Трампа может привести к началу новой мировой воны. Он напомнил, что Первой мировой войне тоже предшествовала "цепочка случайностей".