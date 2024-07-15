Daily Mail: Байден допустил "вопиющую" оговорку в речи о покушении на Трампа

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Президент США Джо Байден оговорился в ходе обращения к нации в связи с покушением на бывшего главу государства Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на издание The Daily Mail.

По данным СМИ, действующий американский лидер допустил ряд "вопиющих" оговорок. Так, обращаясь к гражданам США, он назвал урну для голосования "урной для боя", а своего предшественника на посту президента – "бывшим Трампом".

Нападение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

По данным американских СМИ, после покушения на Трампа демократы начали обсуждать смену предвыборной тактики Байдена в отношении него. Представители партии ведут дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес экс-лидера США, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках.