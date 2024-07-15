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15 июля, 05:30

Политика

Байден призвал преодолевать разногласия в политике США за счет выборов, а не путем насилия

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джо Байден заявил, что перед президентскими выборами политическая обстановка в стране серьезно накалилась и призвал к единению нации. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о том, что нам необходимо снизить градус в нашей политике и помнить, что, когда мы расходимся во мнениях, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги по работе, граждане и, самое главное, мы сограждане-американцы. Мы должны держаться вместе", – сказал он.

Байден отметил, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа на его предвыборном митинге призывает американцев "сделать шаг назад, оценить, где мы находимся и как нам двигаться дальше". По его мнению, партии бывают не согласны друг с другом и могут расходиться во мнениях, однако "в Америке разногласия решаются на избирательных участках, а не с помощью пуль".

Глава государства также призвал не допустить превращения политики в поле боя и заявил, что счастлив, что Трамп не получил серьезных ранений.

Байден рассказал, что мотивы стрелявшего в экс-президента США, а также его возможные связи, по-прежнему не установлены.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Федеральное бюро расследований США установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания, который сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Двое человек также были тяжело ранены.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.

Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

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