06 марта, 19:00Политика
Никки Хейли объявила о выходе из гонки кандидатов в президенты США от республиканцев
Фото: AP Photo/Chris Carlson
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что выходит из гонки кандидатов в президенты США от партии республиканцев. Об этом сообщает телеканал Fox News.
"Пришло время приостановить кампанию <...>. Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю", – сказала она, выступая в городе Чарлстон, штат Южная Каролина.
Она уточнила, что нынешний американский конгресс стал недееспособен, и ситуация становится только хуже. По ее мнению, мир "горит" из-за отступления Америки от поддержки союзников Штатов.
В своей речи Хейли не стала призывать своих избирателей поддерживать на выборах экс-президента Дональда Трампа. Она посчитала, что именно он станет кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США.
"Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего", – сказала она, отметив, что всегда поддерживала кандидатов от своей партии.
Однако в этот раз она процитировала Маргарет Тэтчер, призвав слушателей не следовать за толпой, а принимать решение самостоятельно.
Ранее Трамп заявил, что "супервторник", когда в стране прошли праймериз и кокусы республиканцев в 15 штатах, стал для него прекрасным и воодушевляющим днем. Основным претендентом бывшего президента Штатов была Хейли, которая победила лишь в одном штате.
При этом Трамп сумел одержать победу в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.
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