Трамп побеждает на предварительных выборах в трех штатах США – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на первичных выборах республиканцев в американских штатах Вирджиния, Вермонт и Северная Каролина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По информации на первые минуты после закрытия участков, Трамп получил 55,8% голосов в Вермонте, 63,6% – в Вирджинии, 59,6% – в Северной Каролине. Его основной конкурент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала в среднем 35–40% голосов в каждом из этих штатов.

В свою очередь, действующий глава Белого дома Джо Байден также лидирует на демократических праймериз в указанных штатах. Так, Байдену удалось заручиться поддержкой 83,9% голосов в Вермонте, 88,6% – в Вирджинии и 92% – в Северной Каролине.

Ранее Верховный суд США постановил, что судебные власти отдельных американских штатов не имеют права отстранять Дональда Трампа от выборов. Суд заключил, что выполнение 14-й поправки Конституции вправе осуществлять только американский конгресс.

До этого Трамп потерпел поражение на предварительных партийных выборах в Вашингтоне, округе Колумбия. На данных праймериз победить удалось Никки Хейли. Политолог Алексей Макаркин объяснил поражение Трампа в Вашингтоне особенностью местного электората.

Трамп настоял на когнитивной проверке кандидатов в президенты США