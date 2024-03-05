Мишель Обама опровергла слухи о выдвижении в президенты США в 2024 году

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Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году, о чем неоднократно говорила на протяжении многих лет. Об этом заявила телекомпания NBC со ссылкой на ее офис.

По словам директора по коммуникациям офиса жены бывшего президента Кристал Карсон, Мишель поддерживает кампанию по переизбранию действующего американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ранее американские издания сообщили о победе Дональда Трампа в праймериз сразу в трех штатах США – Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане – почти 98%, в Айдахо – почти 85%.