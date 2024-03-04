Никки Хейли лидирует на праймериз республиканцев в округе Колумбия

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Экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли лидирует на предварительных партийных выборах в Вашингтоне, округе Колумбия. Об этом сообщает The New York Times.

По итогам обработки более 95% бюллетеней Хейли набрала 62.9% голосов. Бывший президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 33,2% голосов. Остальные кандидаты не смогли преодолеть отметку в 2%.

Это может стать первой победой Хейли в рамках республиканских праймериз.

Никки Хейли сообщила о выдвижении собственной кандидатуры на выборы президента Америки в феврале прошлого года. Хейли 52 года. Она является членом Республиканской партии. Функции постпреда США при ООН она выполняла в течение почти двух лет.

Ранее американские издания сообщили о победе Трампа в праймериз сразу в трех штатах США – Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане – почти 98%, в Айдахо – почти 85%.

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