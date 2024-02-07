Республиканцы проголосовали против всех на праймериз без Трампа в Неваде – СМИ

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Большинство республиканцев на праймериз в Неваде, где не участвовал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, проголосовали против всех. Об этом сообщает телеканал CNN по результатам подсчета 90% голосов.

Отмечается, что от республиканцев в праймериз участвовала экс-посол США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и несколько малоизвестных кандидатов. Со стороны демократов участие приняли действующий президент США Джо Байден и писательница Мариэнн Уилльямсон, говорится в сообщении.

По информации телеканала, Трамп решил поучаствовать не в праймериз, а в так называемых кокусах – республиканских конференциях, которые состоятся в Неваде 8 февраля.

Уточняется, что за вариант "против всех" проголосовали 62,9% республиканцев, Хейли же поддержали лишь 30,8%.

Ранее сообщалось, что Байден победил на праймериз в штате Южная Каролина. По предварительному подсчету голосов, за его кандидатуру проголосовали 96,3% избирателей. Соперники Байдена – писатель Марианна Уильямсон и конгрессмен Дин Филлипс – набрали 2 и 1,7% соответственно.

До этого Трамп заявил о своей победе на первичных выборах республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Хейли признала свое поражение и поздравила победителя.

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