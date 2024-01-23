Трамп считает, что Байден снимется с выборов

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лично я так думаю", – сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее бывший президент США уже высказывал подобные мысли. Так, в интервью телеведущему Такеру Карлсону, Трамп предположил, что нынешний лидер страны "не дотянет" до выборов 2024 года.

Он отметил, что Байден старше его на несколько лет и слаб абсолютно во всех отношениях, а когда ходит, "не может поднять ноги от земли".

Трамп также заявлял, что у Байдена недостаточно крепкое физическое здоровье даже для игры в гольф.