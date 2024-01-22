Трамп назвал большой честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Об этом политик сообщил в интервью Fox News.

По его словам, он ждет возможности поработать вместе с Десантисом, чтобы победить действующего лидера США Джо Байдена, которого Трамп назвал худшим и самым коррумпированным президентом в истории страны.

Предвыборный штаб Дональда Трампа также распространил заявление, призвав всех республиканцев объединиться вокруг политика для победы над Байденом.

Ранее сообщалось, что республиканец Рон Десантис вышел из предвыборной гонки за участие в выборах президента США в ноябре 2024 года. Вместе с тем Десантис поддержал кандидатуру Дональда Трампа.

До этого из президентской гонки также вышел предприниматель Вивек Рамасвами. Он подчеркнул, что тоже будет поддерживать кандидатуру Трампа.

16 января в штате Айова прошли предварительные выборы кандидата в президенты США от республиканцев. Победу на них одержал Дональд Трамп, заручившись примерно 52% голосов.

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