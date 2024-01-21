Трамп заявил, что США превратились в свалку для остального мира

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Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира из-за действий американского президента Джо Байдена. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников в Нью-Гемпшире, трансляция которого велась на YouTube-канале Right Side Broadcasting Network.

Трамп добавил, что демократия в Америке находится в опасности из-за некомпетентности Байдена. По его словам, действующая администрация США делает все неправильно, однако никого не увольняют.

16 января в штате Айова прошли предварительные выборы кандидата в президенты США от республиканцев. Победу на них одержал Дональд Трамп, заручившись примерно 52% голосов.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что Трамп является безальтернативным кандидатом от республиканцев для участия в президентских выборах.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей