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Бывший американский лидер Дональд Трамп является безальтернативным кандидатом от республиканцев для участия в президентских выборах, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Так, по мнению эксперта, губернатор Флориды Рон Десантис не представляет опасности для Трампа. В этом плане у него нет реальных конкурентов, добавил он. Однако политолог заметил, что американцы не хотят вновь выбирать между Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом.

Между тем стало известно, что Трамп лидирует в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в штате Айова по итогам подсчета 40 тысяч голосов. Он заручился примерно 52% голосов, следом за ним расположился Десантис (20%).

До этого Трамп заявлял, что действующий глава Белого дома может устроить третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов. Политик в очередной раз повторил, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны. Он назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти США.



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