Трамп побеждает в гонке республиканцев в Айове по итогам подсчета 40 тысяч голосов

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лидирует в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в штате Айова по итогам подсчета 40 тысяч голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на промежуточные результаты выборов местного отделения партии.

Трамп заручился примерно 52% голосов, следом за ним с большим отрывом идут губернатор Флориды Рон Десантис (20%) и бывший постпред США при ООН Никки Хейли (19,4%). Замыкает пятерку лидеров предприниматель Вивек Рамасвами, которому удалось заручиться лишь 7,8% голосов.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на американских выборах главы государства, которые пройдут в ноябре этого года, организовать самую крупную в истории США депортацию мигрантов.

До этого Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей