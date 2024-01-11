Трамп пригрозил крупнейшей депортацией в истории США

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на американских выборах главы государства, которые пройдут в ноябре этого года, организовать самую крупную в истории США депортацию мигрантов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на выступление Трампа перед сторонниками в Айове, которое транслировал телеканал Fox News.

По словам американского экс-лидера, сейчас в США нелегально живут миллионы мигрантов, что является "неудовлетворительным".

"Вы видели, что происходит в Нью-Йорке, где выгнали обычных студентов из школы и на их место привезли мигрантов? Мы возвратим всех туда, откуда они пришли", – заявил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что действующий глава США Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов. Он подчеркнул, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны.



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