Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил свое доверие претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Об этом он сообщил в социальной сети X.

"Да", – написал Маск в ответ на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?"

Политик, в свою очередь, разместил на своей странице положительный комментарий Маска.

Ранее Рамасвами заявил, что для урегулирования украинского конфликта Киеву придется уступить восточные части страны. Он также предложил взять обязательство о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на выход России из "военного союза с Китаем".

Кроме того, политик пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России.

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