15 января, 07:15Политика
Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами
Фото: ТАСС/AP/Charlie Neibergall
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил свое доверие претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Об этом он сообщил в социальной сети X.
"Да", – написал Маск в ответ на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?"
Политик, в свою очередь, разместил на своей странице положительный комментарий Маска.
Ранее Рамасвами заявил, что для урегулирования украинского конфликта Киеву придется уступить восточные части страны. Он также предложил взять обязательство о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на выход России из "военного союза с Китаем".
Кроме того, политик пообещал в случае своей победы на американских выборах в 2024 году признать контроль РФ над присоединившимися территориями и снять санкции с России.
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