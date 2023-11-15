Кандидат в президенты Кеннеди-младший заявил, что ослабление РФ противоречит интересам США

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Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст заявили, что Вашингтону стоит прекратить конфликт на Украине. Об этом политики сообщили в беседе с журналом Responsible Statecraft.

Кандидатов на пост главы США спросили, следует ли главе государства вступить в мирные переговоры и прекратить конфликт на Украине.

"Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", – ответил Кеннеди-младший.

Он подчеркнул, что ко всему прочему, конфликт на Украине не ослабил Россию, как это планировали в США.

Уильямсон из Демократической партии заявила, что мирные переговоры необходимы Вашингтону. Она считает, что это даст возможность избежать долгого, "как в Афганистане", конфликта.

Независимый кандидат Уэст, в свою очередь, заявил, что в случае избрания на пост президента США, принудил бы Киев к переговорам. По его словам, финансовая поддержка Украины ведет лишь к пустой трате денег.

Ранее другой кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году он признает контроль РФ над новыми регионами. По его словам, он снимет с Москвы введенные санкции и заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.

До этого он допустил исчезновение США в случае конфликта с Россией и Китаем. Он заявлял, что у Вашингтона нет возможностей по защите от ядерного оружия.