Трамп будет просить переноса суда по делу о беспорядках у Капитолия с 4 марта 2024 года

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Экс-лидер США Дональд Трамп планирует подать апелляцию о переносе даты заседания суда по делу о беспорядках и штурме Капитолия с 4 марта 2024 года. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social, передает РИА Новости.

"Вмешательство в выборы! Сегодня предвзятый, ненавидящий Трампа судья, дал мне продление только на два месяца, как раз то, чего хотело наше коррумпированное правительство, супер вторник! Я подам апелляцию", –написал он.

По словам одного из адвокатов, подобная дата процесса означает, что он будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп. Он отметил, что защита просила отложить разбирательство до 2026 года, но получила отказ. Тогда защита заявила, что не сможет к этой дате обеспечить адекватное представительство.

"Дата суда несовместима с правом на справедливый суд", – заключил он.

В понедельник, 28 августа, стало известно, что суд в американском штате Джорджия организует 6 сентября заседание, где бывшему американскому лидеру зачитают обвинения. В суд придут и остальные 18 фигурантов дела.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал нынешний глава государства Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

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