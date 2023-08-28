Заседание для официального обвинения Трампу состоится 6 сентября

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Суд в американском штате Джорджия проведет 6 сентября заседание, где бывшему президенту США Дональду Трампу зачитают обвинения, а также предоставят возможность дать ответ на них. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 6 сентября, в суд придут и остальные 18 фигурантов дела о попытке рэкетирскими методами переиграть в пользу экс-президента результаты выборов 2020 года.

Ранее стало известно, что Трамп стал первым в истории главой американского государства с фотографией под арестом. По словам политика, он "не делал ничего плохого", в связи с чем фотографироваться в тюрьме ему было неприятно.

Трамп прошел все процедуры в тюрьме примерно за 20 минут и был освобожден под залог в 200 тысяч долларов.

15 августа сообщалось, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения экс-президенту и группе лиц по делу о попытках повлиять на выборы в 2020 году. Перечень обвинений содержит 13 пунктов.

Бывший президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог