Разбирательство по существу дела Трампа в Джорджии начнется 23 октября

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Суд штата Джорджия сообщил, что разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого обвиняется бывший президент США Дональд Трамп, начнется 23 октября 2023 года. Об этом со ссылкой на опубликованное постановление пишет ТАСС.

"Начать судебный процесс 23 октября 2023 года", – указано в документе суда.

Сообщается, что изначально судебный процесс должен был начаться в марте 2024 года, но прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис перенесла начало разбирательства на октябрь, сославшись на ходатайство одного из обвиняемых.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ранее Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента". Экс-президент объяснил это тем, что нынешний лидер США Джо Байден сильно проигрывает ему по популярности.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Вскоре после этого Дональду Трампу и другим обвиняемым по данному делу предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

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