01:29Политика
Трамп назвал суд над ним преследованием политического оппонента
Фото: AP/TAСС/Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним преследованием политического оппонента. Об этом сообщает ТАСС.
"Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает (президента США Джо) Байдена", – заявил он.
По его словам, преследование политического оппонента никогда не должно было случиться в США. Трамп отметил, что "это очень печальный день для Америки".
Он также заявил, что ему было "грустно ехать на автомобиле по Вашингтону, видеть мерзость и распад", и все разрушенные здания. Экс-президент заявил, что оставлял это место не таким.
Суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать Трампа, и отпустить политика под обязательство о явке и соблюдении законов. Политик не признал свою вину и был отпущен менее чем за полчаса.
Однако, суд обязал его сдаться правоохранительным органам в случае, если вина Трампа по делу о штурме Капитолия будет доказана и назначил новые слушания по этому делу на 28 августа. Кроме того, политик не имеет права обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.
Трампу вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.
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