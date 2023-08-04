Трамп назвал суд над ним преследованием политического оппонента

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним преследованием политического оппонента. Об этом сообщает ТАСС.

"Это преследование человека, который лидирует с очень и очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает (президента США Джо) Байдена", – заявил он.

По его словам, преследование политического оппонента никогда не должно было случиться в США. Трамп отметил, что "это очень печальный день для Америки".

Он также заявил, что ему было "грустно ехать на автомобиле по Вашингтону, видеть мерзость и распад", и все разрушенные здания. Экс-президент заявил, что оставлял это место не таким.

Суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать Трампа, и отпустить политика под обязательство о явке и соблюдении законов. Политик не признал свою вину и был отпущен менее чем за полчаса.

Однако, суд обязал его сдаться правоохранительным органам в случае, если вина Трампа по делу о штурме Капитолия будет доказана и назначил новые слушания по этому делу на 28 августа. Кроме того, политик не имеет права обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.

Трампу вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.