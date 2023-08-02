Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам в деле о штурме Капитолия – СМИ

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ему предъявят новые обвинения по делу о штурме Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Я слышал, что ненормальный Джек Смит (спецпрокурор – прим. ред.) с целью вмешательства в президентские выборы 2024 года <…> предъявит мне, вашему любимому президенту, очередные надуманные обвинения", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Пресс-служба Трампа отреагировала на это, выразив мнение, что их предъявление стало попыткой вмешаться в выборы 2024 года со стороны администрации действующего президента Джозефа Байдена.

Телеканал CNN сообщает, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения бывшего президента по четырем пунктам – за сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры. Политика вызвали в суд в Вашингтоне 3 августа.

До этого Трампа обвинили в незаконном хранении секретной документации, которая имела отношение к нацбезопасности страны. Отмечалось, что в документах в том числе содержалась информация о ядерных программах США.

Экс-президент, выступая перед судом в Майами, своей вины не признал. Из суда политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.



Новости мира: Трампу предъявили обвинения в суде Майами