Прокуратура США уведомила Трампа о ведении уголовного расследования против него – СМИ

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Федеральные прокуроры США уведомили бывшего президента страны Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

Уточняется, что в скором времени Трампу могут предъявить обвинение по делу о сокрытии секретных документов в своем частном поместье.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года.

До этого экс-президента США обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Ему вменяли вину в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

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