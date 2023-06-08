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Прокуратура США уведомила Трампа о ведении уголовного расследования против него – СМИ
Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
Федеральные прокуроры США уведомили бывшего президента страны Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
Уточняется, что в скором времени Трампу могут предъявить обвинение по делу о сокрытии секретных документов в своем частном поместье.
Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года.
До этого экс-президента США обвинили в подлоге документов по 34 пунктам. Ему вменяли вину в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.
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