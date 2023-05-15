ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с РФ – спецпрокурор США

Фото: 123RF/palinchak

ФБР не нужно было проводить расследование о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтвержденных данных. Об этом со ссылкой на доклад спецпрокурора американского минюста Джона Дарэма сообщает телеканал CNN.

"Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией в рамках выборов 2016 года", – указано в сообщении.

В публикации отмечается, что в отношении возможности вмешательства в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, которая была на выборах 2016 года главной соперницей Трампа, ФБР применяла иные стандарты оценки.

Доклад Дарэма содержит более чем 300 страниц, в нем утверждается, что ФБР использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию, чтобы запустить расследование о связях Трампа с РФ, сообщает телеканал.

В документе указано, что реальных доказательств сговора не было ни у правоохранительных органов США, ни у ФБР. Кроме того, не было никакой подтвержденной информации о том, что кто-либо из окружения Трампа контактировал с российскими спецслужбами.

Помимо прочего, в докладе также указано, что ФБР имело данные, что штаб Клинтон сфабриковал историю о связях РФ и Трампа, но при этом отказалось проводить расследование. По мнению спецпрокурора, ФБР при расследовании связей Трампа с Россией отклонилось от строгого следования закону.

Ранее Трамп заявил, что отношения США и РФ были испорчены из-за выдуманной причины. По мнению экс-президента, США могли бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией, если бы не инициированное демократами безосновательное расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году.



Трамп выпустил предвыборный ролик, в котором раскритиковал Байдена