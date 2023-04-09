Трамп указал на третью мировую войну в своей соцсети

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на третью мировую войну в своей социальной сети Truth Social. Об этом сообщает РИА Новости.

"Третья мировая война", – написал Трамп без дополнительных подробностей.

Ранее экс-глава США заявил, что смог бы договориться о мирном урегулировании конфликта на Украине за сутки, если бы он был президентом США.

Кроме того, он заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден подвел человечество на грань третьей мировой войны. Это выступление стало одним из первых для Трампа после того, как он заявил о своем желании участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.



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