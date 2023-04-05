Бывший сотрудник Белого дома заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США

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Ядерная война между США и Россией неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона. Об этом написал бывший помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте.

Робертс считает, что Штаты на пути к мировой гегемонии намерены "уничтожить препятствие в виде России", что и приведет к ядерной войне. При этом пропаганда в США винит во всем Москву, отмечает он.

"Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию", – заявил он.

Робертс считает, что Россию к такому "отчаянному выводу" привел огромный провал внешней политики Соединенных Штатов.

По его словам, Москва не доверяет никаким гарантиям с американской стороны и готовится к ядерной войне. Он считает, что когда Россия будет готова, то США и их марионеткам из НАТО грозит уничтожение.

Позиция России заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза организации.

До этого Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.

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