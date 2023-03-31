На горизонте маячит третья мировая война с ядерными пожарами – Лукашенко

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами, заявил Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца", – добавил президент Белоруссии, выступая с посланием к народу и парламенту.

По его словам, избежать этого можно только путем переговоров.

В конце прошлой недели Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, обучение экипажей начнется 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.

В свою очередь, в пресс-службе белорусского МИД отметили, что размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении.

Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что военное сотрудничество Белоруссии и России реализуется в строгом соответствии с международным правом.



Москва и Минск продолжат работать над обеспечением безопасности двух стран – Путин

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