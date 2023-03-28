Болтон уверен, что Путин не блефует с решением разместить ядерное оружие в Белоруссии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Владимир Путин не блефует, говоря о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, сообщает The Hill.

"Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой", – сказал политик

По его мнению, в военном плане размещение вооружения в Белоруссии не сыграет серьезной роли. Как он заметил, возможности, которые есть у России в Калининградском анклаве, могут представлять наибольшую угрозу.

26 марта Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

На это в Евросоюзе заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Москвы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".

В МИД Франции осудили решение Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Там заявили, что с учетом приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений такое решение является "дополнительным элементом эрозии стратегической стабильности в Европе".

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

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