10:06Политика
В Китае раскритиковали ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию в Белоруссии
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Читатели китайского издания "Гуанча" отреагировали на ответ Североатлантического альянса на решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Они отметили, что в НАТО забыли про собственные действия.
"НАТО не раз демонстрировала свою наглость", – указал один из пользователей.
Другой комментатор задался вопросом, почему Альянс не осуждает Вашингтон и Лондон за атомные подлодки для Австралии. По словам еще одного читателя, Запад пытается запугать слабых, однако он опасается сильных.
"Такая реакция говорит о том, что Россия поступает правильно", – добавил четвертый комментатор.
До этого Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что обучение экипажей начнется с 3 апреля. По словам президента, такое решение исходит из заявления Великобритании о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном.
Позднее стало известно, что Евросоюз готов ввести новые санкции против Москвы в ответ на решение президента РФ. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что размещение ядерного оружия Белоруссии станет "эскалацией и угрозой европейской безопасности".
Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие
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