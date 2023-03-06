Песков заявил, что Путин не передавал послание властям КНР через Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин был исключительно двусторонним, Владимир Путин не передавал в КНР посланий через президента Белоруссии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что разговор между российским лидером и Лукашенко в ближайшем времени не состоится.



"Сейчас пока в ближайшие дни общение двух президентов не запланировано", – заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что подобные контакты между лидерами государств при необходимости происходят быстро.

Между тем Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном в Пекине заявил, что если Китай будет сильным, то будет сильной и Белоруссия. По словам президента, у Минска есть много предложений и планов, которые будут выгодны как самой республике, так и Пекину.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!