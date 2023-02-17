Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить штурмовики МиГ-25

Фото: TACC/Владимир Астапкович/POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране могут начать производить самолеты-штурмовики. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Белорусы делают для МС21 Sukhoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо на Украине показывал", – заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, штурмовой самолет может производиться при небольшой поддержке РФ.

Лукашенко отметил, что в стране предпринимаются попытки преодолеть барьеры, которые "искусственно создают" со стороны. Он также упомянул "положительные сдвиги" в области обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности.

В пятницу, 17 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Ново-Огарево для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне белорусский лидер заявил о готовности воевать вместе с Россией в случае агрессии против Белоруссии. При этом Лукашенко добавил, что белорусы – мирные люди и не хотят войны.



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