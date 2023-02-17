Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович/POOL

Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве, сообщает РИА Новости.

"Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огареве", – отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что состоится обстоятельная беседа. Кроме того, первые фразы смогут традиционно заснять видеокамеры.

5 февраля этого года Путин провел телефонный разговор с Лукашенко. Главы России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Кроме того, в рамках этого разговора Путин и Лукашенко договорились определить в ближайшей перспективе дату их встречи, чтобы проконтролировать, как российское и белорусское правительства исполняют поручения президентов.



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