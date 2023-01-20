Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Сергеем Алейником продолжающиеся попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, попытками вмешательства во внутренние дела государств являются в том числе незаконные односторонние ограничительные меры, нацеленные на подрывы экономик и внутриполитической стабильности. Глава российского МИД подчеркнул, что ни в отношении Белоруссии, ни в отношении РФ данный "западный блицкриг" не увенчался успехом.

Накануне глава МИД РФ по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Москва и Минск имеют общее представление о том, какие цели должны быть достигнуты в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск готов к любым провокациям со стороны Киева и будет пресекать террористические угрозы, откуда бы они не исходили.



Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

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