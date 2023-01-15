В Совбезе Белоруссии заявили, что Минск готов к любым провокациям со стороны Киева

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Белорусская сторона готова к любым провокациям со стороны Киева, заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"Мы видим все действия, в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают наши пограничные знаки, всячески провоцируют. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты", – поделился он в эфире телеканала СТВ.

По словам Муравейко, белорусские власти говорили о военной линии, однако это также не продемонстрировало никаких положительных результатов. Политик подчеркнул, что Минск готов пресечь любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила.

Также Муравейко заявил, что в сентябре в Белоруссии проведут учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!