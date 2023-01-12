Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел допустимым нанесение Россией ядерного удара по странам НАТО, сказал он в эфире своей программы. Фрагмент выпуска опубликован в телеграм-канале ведущего.

"Британия приняла решение о поставках танков, поэтому любая военная цель на территории Франции, Польши, и Британии – мы должны официально объявить – являются для нас легитимными целями для нанесения ударов", – произнес он.

По словам Соловьева, если есть угроза России, значит, эту угрозу необходимо ликвидировать. Он добавил, что можно нанести как неядерный, так и тактический ядерный удар.

"Или мы будем ждать, когда появятся сотни, тысячи танков на нашей территории? Зачем? Да долбануть на входе и все", – отметил Соловьев.

Ранее журналист побывал на позициях бойцов ЧВК "Вагнер" и рассказал о своих впечатлениях. Журналист отметил, что, в отличие от других военных, вагнеровцы никогда не отступают и не сдаются в плен.

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