Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев побывал на позициях бойцов ЧВК "Вагнер" и рассказал о своих впечатлениях.

По его словам, бойцы хорошо знают военную историю России.

"Это не какие-нибудь там куски пушечного мяса. Это осмысленные, серьезные люди", – рассказал Соловьев в эфире телеканала "Россия 1".

Также журналист отметил, что в отличие от других бойцов, вагнеровцы никогда не отступают и не сдаются в плен. По его словам, у каждого бойца ЧВК "Вагнер" есть две гранаты. И каждый четко знает, зачем они ему.

26 сентября бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался, что создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер", 1 мая 2014 года. По его словам, раньше он ездил на полигоны, чтобы набрать группу, которая "поедет и защитит русских", однако понял, что половина среди них – мошенники. После этого он якобы нашел специалистов, которые ему помогли.

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