Бизнесмен Пригожин признался в создании группы "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер". Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
Он пояснил, что ранее ездил на полигоны, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских.
"Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть", – рассказал Пригожин.
По его словам, тогда он нашел специалистов, которые ему помогли.
Пригожин отметил, что группа "Вагнер" появилась 1 мая 2014 года.
"Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", – подчеркнул он.
Бизнесмен отметил, что гордится тем, что ему удалось отстоять их право защищать интересы своей страны. Бойцов "Вагнера" он назвал героями, которые защищали народы Сирии и других арабских стран.
"Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма", – заключил Пригожин.
Ранее в пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком.
Видеозапись, о которой идет речь, была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер", и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
До этого Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которых подозревает во вмешательстве в американские выборы.
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