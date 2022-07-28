Госдеп объявил награду в 10 млн долларов за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине

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Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которых подозревает во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Также Госдепартамент перечислил 12 интересующих его физических и девять юридических лиц.

26 февраля 2021 года на официальном сайте ФБР вновь опубликовали сообщение о розыске 13 россиян, подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США, где упоминается и Пригожин. Там пообещали вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет его арестовать.

Пригожин отреагировал на решение ФБР, заявив, что подобные публикации появляются для того, чтобы прикрыть проблемы внутри Соединенных Штатов. Саму ситуацию в целом продюсер назвал "шоу с розыском" и сравнил борьбу США с "российской угрозой" с "охотой на ведьм".

Также Пригожин обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда и самого президента Соединенных Штатов Джо Байдена.