Евгений Пригожин обратился в СК из-за объявления его в розыск ФБР

11:55
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российский бизнесмен и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет РФ после объявления его в розыск по делу о якобы вмешательстве в выборы президента США. Об этом сообщает пресс-служба "Конкорда" в соцсети "ВКонтакте".
Предприниматель просит следователей возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда и самого президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
"Сегодня, 22 марта, Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", – отметили в пресс-службе.
26 февраля на официальном сайте ФБР вновь опубликовали сообщение о розыске 13 россиян, подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США, где упоминается и Пригожин. Там пообещали вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет его арестовать.
Пригожин отреагировал на решение ФБР, заявив, что подобные публикации появляются для того, чтобы прикрыть проблемы внутри Соединенных Штатов. Саму ситуацию в целом продюсер назвал "шоу с розыском" и сравнил борьбу США с "российской угрозой" с "охотой на ведьм".
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