Кадыров пошутил по поводу наличных от ФБР за информацию о Пригожине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично прокомментировал сообщения о том, что Федеральное бюро расследований США готово дать вознаграждение за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине. Об этом сообщает RT.

"Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно", – написал он в своем телеграм-канале.

Он пошутил, что не может упустить такое щедрое вознаграждение, поэтому заявляет, что Пригожин находится у него в гостях в Грозном. Кадыров в шутку добавил, что готов получить заслуженную премию, однако только наличными.

Он напомнил, что его иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США, отшутившись, что "жить на что-то надо".

"Туда денежку не кидайте – не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", – заключил глава Чечни.

Ранее компания "Конкорд" Евгения Пригожина потребовала от ФБР вознаграждение за публикацию адреса, где можно найти бизнесмена.

26 февраля ФБР опубликовало сообщение о розыске 13 россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где упоминается Пригожин.

В частности, за информацию, которая "приведет к аресту" бизнесмена, пообещали 250 тысяч долларов. В ответ Пригожин саму ситуацию назвал "шоу" и "охотой на ведьм".

В 2020 году Интерпол исключил Пригожина из своей базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела.