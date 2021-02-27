США введут новые санкции против России в течение недель

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США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России "в течение недель". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"В течение недель, не месяцев", – сказала она, отвечая на вопрос, когда ожидаются рестрикции в отношении Москвы.

Представитель Белого дома указала, что ограничительные меры "включают несколько компонентов". В частности, вменяемые РФ "вмешательство" в выборы США и кибератаки.

Кроме того, речь идет о предполагаемой награде за убийство американских солдат в Афганистане. Псаки добавила, что пока Вашингтон продолжает анализировать информацию.

26 февраля ФБР опубликовали сообщение о розыске 13 россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где упоминается бизнесмен Евгений Пригожин.

Газета The New York Times ранее сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные являются ложью. Он также выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".