США введут новые санкции против России в течение недель

03:39
Фото: depositphotos/borjomi88
США планируют ввести новые ограничительные меры в отношении России "в течение недель". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"В течение недель, не месяцев", – сказала она, отвечая на вопрос, когда ожидаются рестрикции в отношении Москвы.
Представитель Белого дома указала, что ограничительные меры "включают несколько компонентов". В частности, вменяемые РФ "вмешательство" в выборы США и кибератаки.
Кроме того, речь идет о предполагаемой награде за убийство американских солдат в Афганистане. Псаки добавила, что пока Вашингтон продолжает анализировать информацию.
26 февраля ФБР опубликовали сообщение о розыске 13 россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где упоминается бизнесмен Евгений Пригожин.
Газета The New York Times ранее сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.
В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные являются ложью. Он также выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: