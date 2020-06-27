Спецслужбы США обвинили РФ в организации убийств в Афганистане – СМИ

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Сотрудники американской разведки пришли к выводу, что российские военные разведчики тайно предлагали боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, все происходило на фоне переговоров с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск США. Стороны подписали мирное соглашение в Катаре. Правительство Афганистана и талибы продолжают воевать друг с другом.

При этом в Кремле не были проинформированы о таких обвинениях со стороны США, пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Если кто-то докажет это, то мы ответим", – приводит слова Пескова The New York Times.

2 марта после подписания мирного соглашения с движением "Талибан" глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется "незамедлительно". При этом он пригрозил, что в случае нарушения условий сделки американские войска "стремительно" вернутся в Афганистан.

Спустя неделю в Пентагоне заявили, что США начали вывод войск из Афганистана.